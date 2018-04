CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttoreperiodicamente nel nostro Paese si torna a parlare della tassa patrimoniale. Nei giorni scorsi anche i cervelloni dell'Ocse hanno sentenziato da Parigi che per ridurre le disuguaglianze sociali sarebbe necessario un prelievo forzoso sui patrimoni. Di per sé questo tipo di imposta avrebbe una sua eticità, ma non può essere applicata a prescindere dalle condizioni effettive dell'economia e della società. In un Paese in cui l'evasione fiscale secondo le stime vale circa 90 miliardi, il 16% del Pil, l'eventuale prelievo finirebbe...