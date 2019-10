CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,Per la prima volta resto un po' perplesso su una sua risposta, quella alla sig. Paola Fontana su argomento Catalunya. Lei dice: da una situazione come quella della Catalogna non si esce né con le rivolte di piazza ma neppure con la repressione. Serve il dialogo. Ora, posto che anch'io sono sempre a favore del dialogo invece che della violenza, mi sembra peraltro che il Diritto parli chiaro. Succede che anche in Spagna, come in Italia (art. 10 della Costituzione), l'ordinamento giuridico si adegui ai Patti internazionali...