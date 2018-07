CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro Direttore,per il mondo capitalista Marchionne è stato un uomo coraggioso, ha introdotto importanti innovazioni nel modo di essere manager. Ha preso un'azienda in grosse difficoltà, la Fiat, e l'ha riportata sotto i riflettori del mercato. Tuttavia, ciò è vero per il versante americano dell'azienda, ma non per quello europeo e men che meno per quello italiano. Marchionne ha fatto anche uscire la Fiat da Confindustria, assestando un duro colpo alla credibilità di quella istituzione. Ha smantellato fabbriche italiane per delocalizzarle...