Caro direttore,per cercare di affrontare seriamente il problema del branco, delle baby-gang, ovvero dei probabili futuri delinquenti, bisognerebbe coinvolgere in primis la responsabilità dei genitori sul piano civile e sul piano penale perché non è possibile che gli stessi si defilino ogni qualvolta i loro cari figlioli minori vengono coinvolti in azioni violente verso le persone o le cose. Non è possibile che un genitore non sappia, peggio si disinteressi di cosa fa, dove va o come passa la giornata, la serata per non dire la nottata, un...