Caro Direttore,osservo alcune trasmissioni tv, come L'aria che tira sulla 7 di stamane, e non posso fare a meno di considerare che viviamo in un paese incredibile. Intervistati, i cittadini del sud rivendicano il reddito di cittadinanza mille euro subito e lo gridano convinti minacciando Di Maio se non lo manterrà! Come è possibile mi chiedo, che esista tanta gente fuori dal mondo, talmente ignorante della condizione in cui vive il nostro paese, da non rendersi conto che sta sognando, anzi delirando, ad occhi aperti? Cosa deve pensare chi...