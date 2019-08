CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro Direttore,ormai dovrebbe esser chiaro a tutti che il Partito Democratico e il Movimento Cinque Stelle hanno la possibilità di dimostrare di essere un soci molto più affidabili della Lega in un governo di coalizione. Pertanto, mi auguro che le pregiudiziali verso Giuseppe Conte vengano superate e si vada alla composizione del governo. Le due forze politiche hanno l'occasione di far vedere al popolo italiano e alle istituzioni europee che governare bene, lealmente e senza litigi si può. Credo che non sia il caso di sprecare questa...