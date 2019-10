CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttoreogni anno di questi tempi assistiamo al consueto balletto di cifre relative alla legge finanziaria. Ed ogni anno l'Esecutivo di turno cerca di mettere in campo politiche distributive finalizzate a sostenere ad un tempo la crescita ed il reddito dei cittadini più deboli. La difficoltà delle politiche di sostegno derivano dallo scandaloso fenomeno dell'evasione fiscale. Finchè lo Stato non sarà in grado di riscontrare oggettivamente chi ha di più e chi di meno, qualunque intervento rischia o di aumentare il prelievo a chi già...