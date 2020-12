Caro direttore,

noto che il senatore di Italia Viva Matteo Renzi minaccia di continuo di votare contro il Governo ma poi puntualmente vota a favore. Il signor Renzi sia coerente e abbia il coraggio di votare contro il Governo cosi` da farlo finalmente cadere altrimenti stia zitto e si dimetta!

Emanuele Biasi

San Polo di Piave (TV)



Caro lettore,

lei chiede a Renzi di fare due cose che Renzi non farà mai: dimettersi e stare zitto. Come riconoscono anche molti dei suoi avversari, l'ex premier è uno dei politici più svelti, abili e scaltri in circolazione. A queste doti non corrisponde però quel consenso popolare a cui l'ex sindaco fiorentino aspirerebbe. La sua Italia Viva, a dispetto del nome, è in realtà piuttosto spenta e veleggia nei sondaggi intorno al 3%, spesso anche meno. Per capirci: sulla carta vale meno del movimento fondato recentemente da un altro transfuga del Pd, Carlo Calenda. La ragione per cui Renzi tira la corda ma sta sempre ben attento a non strapparla, è spiegata da questi numeri: se si andasse alle elezioni il suo robusto manipolo di parlamentari si ridurrebbe a poche unità e lui perderebbe quella rendita di posizione e quel ruolo-chiave che oggi ha all'interno della variegata maggioranza di governo e che lui sfrutta sapientemente ogni volta che è possibile, non fosse altro per ottenere in cambio qualche nomina o qualche misura caldeggiata dai suoi ministri. In questo momento l'astuto Renzi ha colto la debolezza di Conte, vittima innanzitutto dei suoi errori, e si è incuneato nelle sempre più evidenti divisioni apertesi tra premier, Pd e M5s. Dalla sua ha anche alcune buone ragioni: perchè i ritardi e le incertezze del governo sulla gestione dei fondi europei sono evidenti: E la abnorme task force ideata da Conte per il Recovery fund è un obbrobrio che esautora governo e Parlamento e che, se fosse stato proposta dal centrodestra, avrebbe già scatenato la ribellione di piazza. Su questi temi anche molti esponenti del Pd la pensano come Renzi e lui ne è ben consapevole. Questa volta il senatore di Rignano farà dunque saltare il governo? Probabilmente no, ma non è un'eventualità da escludere. Certamente Renzi non farà cadere l'esecutivo guidato da Conte se non avrà la ragionevole certezza che un' altra maggioranza sia possibile da subito in Parlamento. E che in essa lui possa esercitare il suo potere di interdizione e ritagliare un ruolo da protagonista per sè e per Italia Viva. Rinviando in là nel tempo il più possibile la conta elettorale.

