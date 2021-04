Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro direttorenon so se Giuseppe Conte abbia poteri taumaturgici, ma il restyling, o forse sarebbe meglio dire la rifondazione, del novello Lazzaro Movimento 5Stelle da lui annunciato, richiede veramente un miracolo. Dal movimento barricadero dell'apriremo il Parlamento come una scatola di tonno alla forza liberal democratica secondo il recente Di Maio pensiero, la parabola del grillismo si chiude con Conte, al quale forse non resta che...