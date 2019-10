CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore, non so se anche per lei le cose stanno così. Ma a me pare che le elezioni umbre abbiano detto che:1) gli italiani dalla memoria corta vogliono l'uomo forte, anche se scelgono un personaggio che rappresenta in toto la sua debolezza istituzionale, oltre che scarsissima cultura politica;2) gli italiani hanno piacere di essere governati da personaggi pregiudicati;3) gli italiani sono convinti che sia possibile bloccare i migranti già in Libia.Non ho fatto nomi in quanto si evincono lo stesso dalle suddette considerazioni. Faccio...