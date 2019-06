CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,non so cosa ne pensa lei, ma a certe figuracce alcuni politici non ci fanno piu nessun caso. A che titolo il presidente della Camera dei Deputati ha dedicato la festa del 2 giugno agli immigrati e ai rom? Almeno cinque di questi ultimi, certamente non interessati alla festività, sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre borseggiavano la gente. Una donna rom arrestata per più di quaranta volte mentre borseggiava, non è mai stata messa in carcere perché è sempre incinta. Il Pontefice ha un occhio di riguardo per...