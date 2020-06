Caro direttore,

non si capisce quale sia il senso di un elenco di disposizioni contenute sul documento regionale del 26 maggio 2020 COVID 19 relative alle visite agli ospiti delle case di riposo da parte dei familiari se poi nel merito le si vanifica delegando la stesura dei protocolli alle direzioni di queste ultime. Risultato: visite di 15 minuti dalla finestra più traumatiche che benefiche. Vogliamo che le istituzioni politiche e sanitarie comincino a coinvolgere con i soldi dei veneti nello screening sanitario di controllo (tamponi, test sierologico o altro) anche i parenti degli ospiti per consentire visite con risvolti umani e non di facciata? Solo così eviteremo che i nostri parenti ricoverati scampati al Covid non muoiano invece comunque soli ma di malinconia.

Sandro Bobbo



Caro lettore,

lei pone un problema importante, soprattutto dal punto di vista umano. Ma, come ben sa, in questi mesi gli ospiti delle case di riposo hanno pagato un prezzo altissimo all'emergenza Covid. In migliaia hanno perso la vita e anche in Veneto, dove pure il grado di mortalità è stato molto inferiore a quello di altre regioni e alla media nazionale, il tributo pagato dagli anziani ricoverati nelle residenze è stato molto alto. Ora anche per loro è iniziata la fase 2. La possibilità di incontrare i parenti, dopo mesi di doloroso e totale isolamento, è tornata ad essere una realtà. È possibile che, come nel suo caso, qualche casa di riposo abbia imposto protocolli più severi di altri. Forse è sbagliato o eccessivo. Ma bisogna capire che abbiamo appena superato una fase drammatica in cui ogni giorno si contavano morti a decine. Serve comprensione e tolleranza. Non è tutto finito. Ma capisco bene il suo stato d'animo: c'è una generazione che è stata duramente colpita dal virus. Chi ha resistito è giusto che possa tornare a vivere con la maggior serenità possibile. E per questo il rapporto con i parenti è fondamentale.

