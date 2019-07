CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore, non più di un mese fa, ho partecipato ad una conferenza a Mestre, tra i cui relatori, c'erano Piero Fassino e Massimo Cacciari. L'argomento era più o meno sempre lo stesso. Cioè, cosa sta succedendo al Pd, passato dal 42% al 20%. E per l'ennesima volta, tutti a chiedersi come fare a cambiare la situazione, a pensare cosa dovrà dire lo Zingaretti-di turno, a pensare come incidere di nuovo in Europa. Ad un certo punto un vecchio servo di partito del Lido si è alzato ed è venuto a raccontarci le difficoltà nella sua vecchia...