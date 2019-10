CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,non ho mai condiviso la legge sul reddito di cittadinanza, che ho sempre considerato un incentivo a non cercare il lavoro; ora che il reddito è stato dato anche alla brigatista Federica Saraceni, condannata per l' omicidio del giurista Massimo D'Antona, mi piace ancora meno. Sembra quasi un vilipendio nei confronti del giuslavorista barbaramente assassinato. Tra l' altro, la brigatista condannata in via definitiva il 28.6.2007 a 21 anni e 6 mesi di carcere, si trova ai domiciliari e questo è un altro dei misteri della...