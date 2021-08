Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro Direttore,non esito a dichiararmi un favorevole della prima ora alla vaccinazione tanto da ritenerne opportuno l'obbligo per legge, visti i risultati ottenuti in Israele e in Inghilterra prima e poi via via anche da noi. Col tempo, seguendo le sue risposte ai lettori sull'argomento, ho fatto mie le motivazioni che La portavano di fatto a bocciare l'idea di obbligare tutti al vaccino per legge. Bene, visto che il vaccino era ed è l'unico...