Caro Direttore,

non c'è categoria che si salvi, c'è un lamentìo e un piangere continuo. Tutto più o meno giustificato. Il governo promette interventi di miliardi, non si sa però se li prenderà dai cittadini o dove, visto che non ne ha. Eppure sono solo tre settimane che siamo attaccati dal virus. Crisi assoluta e vera? In così poco tempo? Beh allora siamo proprio messi male se viviamo alla giornata. Il governo promette miliardi, ma di chi? Forse togliendo almeno l'ottanta per cento dei redditi di cittadinanza visto che la maggior parte di chi lo riceve non ne ha diritto? Giusto sospendere i mutui, bollette ecc., però prima o poi bisognerà pagarle. E se si perde clientela a causa della cattiva informazione? Disoccupati e fallimenti. I media stranieri ci stanno incolpando del virus. I nostri politici da Gentiloni a Conte, rispondono con toni domestici. Al contrario bisognerebbe ringhiare ed essere decisi ricordando il giusto principio della lex talionis o legge del taglione. Non le pare?

Rimo Dal Toso

Padova



Caro lettore,

a me pare che dobbiamo convincerci che in questo momento la priorità assoluta è contenere e sconfiggere il virus. Tutto il resto viene dopo. Anche le misure a favore dell'economia, benché fondamentali, rischiano di essere poco efficaci se il coronavirus continuerà a diffondersi e a rappresentare una minaccia. Lo stesso vale per i rapporti con gli altri Paesi. Quasi tutti si trovano a fare i conti con il virus e si rendono conto che non è un problema italiano o importato dall'Italia. Ma in questo momento abbiamo bisogno non di consumare vendette, ma di trovare una linea comune.

