Caro direttore,niente processo per Luca Morisi, l'ex capo della comunicazione della Lega coinvolto in un'inchiesta per cessione di stupefacenti. La procura di Verona ha chiesto l'archiviazione del caso per la «particolare tenuità del fatto». L'ultima parola spetta al gip, ma la vicenda giudiziaria che ha travolto il Morisi sembra essere arrivata al capolinea. Una storia iniziata lo scorso 14 agosto, quando Morisi trascorre una serata in...