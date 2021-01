Caro direttore,

mi sorprende sentire parlare di elezioni con tale facilità come se fosse la soluzione di tutto. Il paese è in grave difficoltà non credo che sia possibile aspettare di andare a votare. Poi siamo sinceri il governo e caduto per colpa di un partito che ha il 3 per cento non un partito di maggioranza. Io sono convinto che abbiamo troppi partiti politici un capogruppo che non va d'accordo con il partito lo abbandona e si fa un suo gruppo. Democrazia vuol dire libertà ma spesso troppa democrazia e troppo libertà sono un freno che impedisce di agire per il bene di tutti.

Alberto Pola

Mirano (Ve)



Caro lettore,

credo che tutti avrebbero voluto che, in una fase complessa come quella che stiamo vivendo, l'Italia potesse contare su una coalizione di governo unita ed efficace nelle sua azione. Purtroppo non è andata così. Come i fatti hanno dimostrato la maggioranza che sosteneva il Conte bis era invece profondamente divisa e divisi erano anche i singoli partiti al loro interno. I nodi di una alleanza nata nell'estate 2019 tra Pd e M5s prima di tutto per impedire le elezioni e la probabile vittoria di Salvini, sono alla fine venuti al pettine. Sull'efficacia del governo le opinioni possono divergere: ma gli errori e i ritardi sulla gestione degli oltre 200 miliardi messi a disposizione dell'Europa sono stati spesso evidenziati con forza anche dal Pd, non solo da Iv. Renzi, con la sua tradizionale spregiudicatezza, ha approfittato di queste difficoltà e di queste divisioni e ha aperto la crisi, sfruttando il peso decisivo dei suoi gruppi parlamentari e cercando così di massimizzare il suo ruolo e il suo peso specifico a dispetto dei sondaggi che assegnano al suo partito percentuali risibili. Si può o meno condividere l'operato di Renzi, ma è fuor di dubbio che, di fronte a un governo forte e unito e una leadership più solida di quella del Conte bis, il senatore di Rignano avrebbe avuto molte difficoltà a porre in atto il suo disegno e a mettere in crisi la maggioranza rosso-gialla. A questo punto credo che l'interesse di tutti dovrebbe essere finalizzato a garantire al Paese un governo quanto più forte e autorevole. Come anche questa crisi ha certificato, non è tempo di maggioranze incerte e improbabili, affidate magari al voto di qualche presunto responsabile.

