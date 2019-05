CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore,mi sono sempre trovato in accordo con le valutazioni documentate ed equilibrate di Carlo Nordio. Questa volta ho qualche perplessità sulla sua posizione sul caso Siri. Certamente inoppugnabili le motivazioni giuridiche. Osservo però che nel caso dei militari, la Difesa dispone la sospensione cautelativa dall'impiego senza aspettare la condanna di primo grado: perché questo non debba accadere nei confronti di persone con grandi responsabilità governative? Ma è soprattutto l'aspetto politico della posizione della Lega che non...