Caro direttore,mi si stringe il cuore ogniqualvolta prestigiosi simboli del made in Italy si trasferiscono in mani straniere. A distanza di pochi giorni, i brand Versace dell'alta moda e Candy elettrodomestici della famiglia Fumagalli sono divenuti rispettivamente proprietà di Michael Kors imprenditore statunitense nella moda e nel prét-à-porter, e dell'azienda cinese Qindao Haier leader mondiale nella produzione di lavatrici. Prevedo in arrivo altre dismissioni per sfinimento, dopo più di un decennio di crisi che pare divenuta endemica in...