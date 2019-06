CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore,mi rivolgo a Lei per un aiuto: ho cercato informazioni, ma le ho trovare poco chiare e contraddittorie, in relazione alla minaccia europea di invio lettere d'infrazione che comporterebbe sanzioni, immagino pecuniarie contro l'Italia. Il che vuol dire che se uno stato sta per affogare, l'Europa nelle sue espressioni comunitarie, è pronta a dargli una spinta per spingere ancora più sotto chi è già in difficoltà. Le chiedo: ma se l'Italia non pagasse detta sanzione, cosa succederebbe? Pignorano i beni erariali? Ci espellono...