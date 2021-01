Caro direttore,

mi chiedo se la crisi di governo più che incomprensibile non sia deplorevole. Perché mentre come Paese per accedere ai fondi del Recovery siamo coi giorni contati, invece di spaccarsi miserrimamente sulla governance, che è indubbiamente importante, il governo penso che dovrebbe essere super-partes, includendo tutte le anime del Paese, non solo le istanze di maggioranza relativa. A Renzi, a Conte e al resto dei super-io contendenti, con le parole della libellula di Tiziano Scarpa si potrebbe dire: Sbriciola l'ego / fanne un brusio / si salva il noi. Perché la crisi di governo non sembra così diversa da quel che vediamo accadere nel quotidiano nei rapporti interpersonali, persino in famiglia. Il problema non sono gli altri ma il loro e il nostro Io, particella grammaticale da tenere in equilibrio tra esaltazione individualistica e depressione.

Fabio Morandin

Venezia



Caro lettore,

la prevalenza dell'Io sul Noi, la sfacciata tutela degli interessi personali o di partito a scapito di quelli collettivi sono una costante di ogni crisi politica, dove ciascuno dei protagonisti e dei comprimari combatte una propria battaglia finale per emergere o per non sprofondare. Oggi non diversamente da ieri. Nell'attuale vicenda, però, queste dinamiche appaiono, più di altre volte, sconcertanti e anche inquietanti per le loro possibili conseguenze. Il confuso roteare di nomi, di veti, di responsabili a giorni alterni che agitano i palazzi e i corridoi della politica, sembra quasi prescindere dalla drammatica stagione che il Paese sta vivendo, dalle difficoltà dell'oggi e da quelle, non meno gravi, del domani. Si percepisce in questi giorni una distanza quasi lunare tra il paese reale e la sua rappresentanza politica. Tra le alleanze che si fanno e disfano nell'arco di qualche ora, tra i tempi infiniti della liturgia politica e un Paese che cerca di capire come e quando riuscirà a superare quella che è la più grave e profonda crisi dal Dopoguerra in poi. Se poi riflettiamo sui protagonisti di questa crisi, vediamo che, in prima fila, a dominare il palcoscenico, ci sono un avvocato che nessuno ha mai eletto e che, nonostante questo, ha guidato due governi opposti tra di loro e vorrebbe a tutti i costi guidarne un terzo. E un senatore che tutti i sondaggi accreditano del 2-3% di voti, ma che, contando su una ancora nutrita pattuglia di parlamentari, fa e disfa governi. Sì, forse c'è qualcosa che non va. E che richiederebbe una soluzione politica un po' più ambiziosa dell'ennesima, gracile maggioranza.

