CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore,mi associo a quanto ha scritto il signor Gerardo. La satira è una pratica divertente ma quando sconfina in becera diffamazione, faziosa ricostruzione o peggio invenzione atta solo a screditare, non è più divertente. Non solo: alimenta la contrapposizione, diventa combustibile per le divisioni ideologiche e nuoce gravemente alla pace sociale. Fare satira come ha fatto Crozza, che spesso mi fa ridere intendiamoci, o come Giovanni del celebre Trio nella trasmissione di Celentano, è pericoloso, non è utile al processo di...