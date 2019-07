CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore,mancano pochi giorni per risolvere la situazione economica di Alitalia, definitivamente. Sono certo che dal cilindro del mago Luigi Di Maio, anche Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, uscirà qualcosa. Pare sia rimasto aperto più che un oblò: la scia della seta.Carlo Zardi San Daniele del Friuli Caro lettore,per far uscire Alitalia dal tunnel e individuare una nuova compagine azionaria, non servono né maghi né magie, ma idee chiare e comportamenti coerenti. E una politica industriale degna di questo nome....