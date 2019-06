CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore Mamma mia! Unione europea: La Commissione si riunisce sull'Italia: Nel mirino manovra e conti pubblici. Basta, lasciateci lavorare! Il Ministro dell'Interno Salvini ha un programma per certi aspetti rivoluzionario, però in qualità di uomo della strada condivido. Anche perché ci sono Paesi che hanno risolto buona parte dei loro problemi, cito uno per tutti gli Stati Uniti, con un programma simile al nostro. Pertanto: dateci un tempo minimo per mettere in moto accelerato la nostra economia. Puntualizzo, ancora una volta, che...