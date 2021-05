Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro Direttorema non si sono ancora stancati nei Palazzi romani a mettere in scena ad ogni inizio di bella stagione la solita litania a base di l'Europa deve fare la sua parte o di Lampedusa è il confine sud dell'Europa? Non si rendono conto che ormai si tratta di un copione trito e ritrito, recitato da guitti ormai bolsi, cui non crede più nessuno, perché ormai è chiaro che la nostra protervia nel non voler distinguere fra rifugiati e...