Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro Direttore,ma che problemi ha Letta? Davvero pensa di rivitalizzare un Partito Democratico agonizzante con queste dichiarazioni? Prima, in piena emergenza sanitaria, lo ius solis, poi le tasse di successione per restituire un po di maltolto e per dare una dote ai giovani colpiti dalla pandemia (come se non bastasse lo scempio del Reddito di Cittadinanza) infine con i calciatori della nazionale italiana che non si sono inginocchiati...