Caro Direttorema allora Gianbattista Vico aveva ragione quando formulava la teoria dei corsi e ricorsi storici? Così sembra osservando l'irrefrenabile voglia di intervento pubblico che attraversa alcune Forze politiche nostrane, Movimento 5Stelle in testa. Far confluire in un novello Iri le aziende in crisi, da Alitalia all'Ilva, questa la grande idea che circola nei palazzi romani. Il coinvolgimento diretto dello Stato diventa così l'ultima soluzione per governanti che di soluzioni non ne hanno più; la più facile soprattutto a livello...