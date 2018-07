CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore,leggo sul nostro giornale che gli ex deputati veneti si riuniranno per preparare la loro offensiva contro il decreto salva-vitalizi. I nostri ex onorevoli sono indignati anche perché qualcuno (in particolare il vice premier Di Maio) li ha definiti ladri e parassiti e rivendicano l'importanza del loro ruolo. «Abbiamo dato la vita per il Paese, abbiamo lavorato per le istituzioni», afferma convinto Luciano Righi, il presidente dell'Associazione ex parlamentari veneti della Repubblica. Sinceramente avrei qualcosa (anzi molto) da...