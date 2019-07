CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore, leggo spesso che grandi e piccole imprese non trovano sul mercato del lavoro figure professionali idonee alle loro esigenze. Viene data la colpa ad una presunta indisponibilità da parte dei nostri giovani di impegnarsi in mansioni pesanti ma tuttavia discretamente retribuite. Per esperienza personale posso affermare che questa accusa è fondata sino a un certo punto. Conosco giovani che pur di lavorare se disoccupati o di crescere professionalmente inviano curriculum, vengono convocati per un colloquio e poi sistematicamente...