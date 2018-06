CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,leggo nella Sua risposta al lettore di turno che si vota sempre per questione di pancia. Detta così mi lascia piuttosto perplesso. Innanzitutto che cosa vuol dire questione di pancia? Esclusivamente un problema economico? È come andare a pranzo ed accontentarsi solo del menù senza dare importanza alla conversazione e allo star bene insieme?A me pare che la gestione della democrazia e del voto sia un po' più complessa: Vi entrano in gioco diversi fattori come la libertà, la sicurezza, la giustizia, l'essere padroni a casa...