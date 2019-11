CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore, leggo lettere di lettori, a mio modo di vedere farneticanti. I loro autori parlano della sinistra, quale pericolo catastrofico imminente. Non è chiara la connessione logica dei loro argomenti, ancor meno chiari sono i loro presupposti. In compenso, dimostrano, loro, di non avere idee chiare. Per fare degli esempi, c'è chi dà lo ius soli come ingiusto, a priori. Per quanto posso vedere, negare lo ius soli è solo creare delle ingiuste discriminazioni e delle ridicole complicazioni. Non credo ci sia bisogno di spiegare...