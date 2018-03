CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore,leggo la lettera di Pierino Barattin e compagni. Non posso non dare loro ragione. Le conseguenze politiche, a seguito del referendum del 4 dicembre, sono davanti agli occhi di tutti. Dire che allora si è votato contro Renzi e non per il referendum significa riconoscere almeno un errore di valutazione in quella consultazione elettorale. Anche in politica non si dovrebbe votare esclusivamente per antipatia verso le persone. Se così è successo, vuol dire che sono intervenute interferenze ed interessi abbastanza noti. È vero, i...