Caro direttore, leggo il titolo di prima pagina e di pagina 10 del giornale di ieri: Rom via avete rotto. E no Direttore la capotreno ha detto Zingari....... Sono stupito nel constatare che anche il nostro giornale si adegua al politicamente corretto.Solo all'interno del testo viene riportata la giusta parola di zingari, ma come lei, per la maggior parte dei lettori, è il titolo che rimane maggiormente impresso. Sempre comunque con grande stima e apprezzamento.Rinaldo RinaldiPadova Caro lettore, penso che la maggioranza di chi ci legge sappia...