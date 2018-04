CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro Direttore, leggo: Il fumo fa male anche all'aperto: una sigaretta inquina più di un tir. Leggo più volte l'articolo, in quanto non credevo a quello che leggevo. Invece è vero: Il fumo uccide! Allora casa possono fare le Autorità competenti per arginare i fumatori incalliti a cominciare dai nostri giovani? Vedo ovunque, soprattutto la nuova generazione, in particolare le giovanissime che aspirano profondamente il fumo, mentre parlano al cellulare, tanto per fare un esempio, come fosse un salvavita. Con l'occasione chiedo: cosa può...