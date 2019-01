CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore, leggo che in un sondaggio della Demos, pubblicato sul Gazzettino, circa 6 persone su 10 vorrebbero l'uomo forte alla guida del Governo italiano. Purtroppo la storia non ha insegnato nulla a questo 60 per cento di possibili elettori. Tutti gli uomini forti del passato e recenti, dopo un grande successo iniziale, hanno creduto di essere infallibili. Si circondano di consiglieri che approvano tutte le loro scelte e allontano quelli che sono contrari e quindi evidenziano i pericoli. Gli uomini forti trovano sempre il modo per...