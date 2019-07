CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore,leggo che il ministro grillino Toninelli non ha firmato la lettera che il governo ha mandato alla Ue per dire che in sostanza l'Italia è d'accordo nel far proseguire i lavori della Tav Torino-Lione. Al posto del ministro hanno firmato i funzionari del ministero. Non è che ci facciamo come Paese una gran bella figura, ma questo mi sembra il meno. Il vero mistero è come sia possibile che Toninelli continui a rimanere al suo posto È' comprensibile che uno lasci di malavoglia la poltrona di ministro. Ma il ministro delle...