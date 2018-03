CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,le sembrerò controcorrente ma a me lo spazio riservato dalla Rai alla scomparsa di Fabrizio Frizzi è sembrato un po' eccessivo. Non metto assolutamente in dubbio il valore e la simpatia del bravo presentatore ma dedicare ben due giorni e mezzo di commemorazioni praticamente a reti unificate mi è parso un po' fuori luogo rispetto al ruolo e al peso dell'uomo nella nostra vicenda nazionale.Sono state sacrificate nei palinsesti notizie importanti in questo momento cruciale della vita politica ed economica, quali ad esempio la...