Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro direttore,le scrivo in merito alla questione delle categorie prioritarie per la vaccinazione. Per evitare questa battaglia tra categorie sarebbe meglio attenersi alla sequenza operatori sanitari, categorie fragili, anziani in ordine anagrafico decrescente. Tuttavia nella questione delle categorie prioritarie non entra a mio avviso quella del manifesto rischio empiricamente constatabile, da questo punto di vista ci sono solo due categorie...