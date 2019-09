CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore, le chiedo di pubblicare questa lettera aperta al Papa.Caro Papa Francesco,eutanasia, suicido assistito, non sono soluzioni di comodo o sbrigative, te lo assicuro. Quando da cosciente trascorri una buona parte della tua vita attaccato a delle macchine. Quando vedi la tua famiglia dissanguarsi economicamente per farti stare meno peggio. Quando ogni cosa che ti serve ti viene data/elemosinata dai servizi, facendoti capire che sei un peso. Quando comunque anche con tutto ciò che ti danno, non ti basta, perché vorresti la libertà...