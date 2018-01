CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro direttore,lasciano basiti i distinguo fatti dal sindaco di Montebelluna, Marzio Favero, in merito alla protesta del pensionato truffato dalle banche per un importo di 114.000 euro. Secondo costui, tali rimostranze sono difficili da supportare, in quanto la vittima dispone di ben altro denaro, frutto di un rimborso assicurativo, seguito ad un grave incidente sul lavoro. Come dire che, se rapinato in casa il proprietario di una lussuosa villa, meno energica debba essere la punizione dei responsabili, rispetto a chi ha subito la stessa...