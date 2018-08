CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro Direttore,la vicenda della ragazzina 15enne di Jesolo non ci fa certo onore e l'aggressore va sicuramente punito, ma da mamma vorrei poter dire la mia. Alle tre di notte, non lasci i tuoi amici e te ne vai con uno sconosciuto in un posto appartato, per poi diventare la Maria Goretti di turno... Sicuramente a quell'ora e a quell'età il posto più sicuro è la tua famiglia.Annamaria De GrandisCastelminio di Resana (Treviso) Cara lettrice,lei ha ragione: prudenza, buon senso e una sana diffidenza non dovrebbero mai mancare e andrebbero...