Caro direttorela ringrazio per la risposta data sul giornale del 13 aprile in relazione del rigore dato contro alla Juventus nella partita di Champions contro il Real Madrid. Per prima cosa affermo che sono juventino e che martedì sera ho tifato per la Roma e continuerò a tifare da vero sportivo. Sono sicuro che invece mercoledì il signor Beggio che ha scritto la lettera pubblicata da il Gazzettino il 15 aprile, non ha tifato certamente per la Juventus, visto l'astio che ha contro di essa. Prima di essere juventino sono italiano ed è mia...