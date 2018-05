CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Caro Direttore,la grave patologia del Belpaese è in grande misura determinata dalla manifesta incompetenza della classe politica, con poche isolate eccezioni. E con addetti ai lavori senz'arte né parte, la buona politica si mortifica per cedere il posto al trionfo dell'incompetenza. Non sono spiegabili in altro modo decenni di promesse mirabolanti senza seguito. Né la crisi che stiamo attraversando può costituire un alibi a difesa, se in tutto questo tempo i nostri rappresentanti hanno preferito il consueto dibattito politico...