Caro Direttore,

la Gran Bretagna vieta l'ingresso a chi non sa l'inglese e non ha un certo reddito. Odioso per un Paese che ci ha insegnato la democrazia e che ha il culto della libertà. Ma come dice Edoardo: ...ha da passa' a' nuttata. Boris Johnson non è eterno.

Enzo Fuso

Lendinara (Rovigo)



Caro lettore,

nessuno è eterno, figuriamoci se lo può essere un funambolico e sregolato leader politico come Boris Johnson. Ma le premesse perchè il premier britannico resti a lungo a Downing Street ci sono tutte. Perchè se oltre Manica una nottata deve passare, è quella della politica riformista e liberale britannica, immersa da anni in un sonno profondo e incapace di leggere la società britannica e le sue dinamiche più profonde e reali. Non dimentichiamoci che Boris Johnson ha costruito la sua strabordante vittoria elettorale, premessa alla Brexit e alle decisioni successive, sulle macerie del partito laburista guidato da Jeremy Corbin, il quale si è rivolto a un elettorato britannico sfiduciato e preoccupato con un programma da Internazionale socialista, rispolverando parole d'ordine e proposte economiche vecchie di decenni e cadute quasi ovunque in disuso. Uno straordinario assist per Johnson e i pur divisissimi conservatori britannici che hanno così ottenuto un successo elettorale che li ha riportati ai fasti di Margharet Thachter e ha spalancato le porte all'uscita del Regno Unito dalla Ue. Un passaggio storico che, è bene sottolinearlo, non è affatto «un affare o un problema soprattutto per gli inglesi», come, per tanto tempo, in molti in Italia e altrove hanno preferito pensare. Lo è anche per noi. E le nuove barriere contro l'ingresso degli stranieri innalzate in questi giorni dal governo britannico sono lì a dimostrarlo. Ora per tanti italiani giovani e meno giovani, lasciarsi alle spalle tutto per andare a Londra o a Liverpool a sfornare pizze o a far la commessa, sarà se non impossibile assai più difficile di prima. Un cambiamento epocale, quasi rivoluzionario, per un Paese tradizionalmente aperto come la Gran Bretagna, ma una conseguenza inevitabile della Brexit e delle scelte politiche di Johnson. Quanto sta accadendo oltre Manica ci dice però anche un'altra cosa: che il processo di integrazione europea non è un percorso inarrestabile e irreversibile. Può piacere o meno sentirselo dire, ma è esattamente così. La Brexit dimostra che l'Europa può essere unita e restare unita se è in grado di essere un soggetto attivo, se è capace di generare nuove energie e di fronteggiare con più efficacia le crisi. Se insomma, superando anche consolidate pretese egemoniche, saprà andare oltre l'europeismo di maniera e porre le condizioni perchè prenda forma, una vera e solida Unione politica ed economica. In caso contrario la Brexit rischia di non rimanere un evento isolato. E non credo sarebbe una notizia positiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA