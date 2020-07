Caro direttore,

l'uso politico della giustizia di una parte della magistratura, appare in tutta la sua evidenza, tuttavia questa situazione non elimina le responsabilità della politica stessa. L'Italia attraverso il suo elettorato, per rigenerarsi, ha scelto di mandare ai vertici dello stato, senza nessuna esperienza, magari animata da buone intenzioni ma le capacità non sono beni che si acquistano al supermercato o vendendo bibite allo stadio. I risultati li stiamo vivendo sulla nostra pelle. Craxi, che pur con gli errori commessi resta un gigante della politica rispetto ai nani attuali, ebbe a dire: verrà il giorno che i magistrati si arresteranno tra di loro ed è esattamente quello che avviene oggi. Per non dire di Berlusconi che una parte di magistratura non ha mai smesso di attaccare, accusandolo di tutto. Anche lui ha commesso errori, non ha dimostrato la moderazione che un uomo politico dovrebbe avere e si credeva onnipotente. Ma da quando è sceso in campo vincendo le elezioni la magistratura gli ha fatto vedere i sorci verdi.

Ugo Doci

Mestre



Caro lettore,

gli errori e gli orrori dei magistrati non cancellano le responsabilità, non solo giudiziarie, della classe politica. Ma è indubbio che la magistratura stia vivendo una delle pagine più oscure della sua storia. Il caso Palamara ha scoperchiato un pentolone di interessi personali, intrecci torbidi con la politica, squallide manovre di sottobosco. Le intercettazioni del cellulare del presidente dell'Associazione nazionale magistrati e quelle ambientali hanno offerto al Paese un quadro vergognoso e indegno di come venivano affrontate e regolate promozioni, assegnazioni di uffici importanti ma anche partite politiche delicate come quella degli immigrati. E non si può certo dire che Palamara fosse un isolato mariuolo. No, era il perno di un sistema rodato: prima come presidente delle toghe, poi come capo corrente e gran manovratore dei rapporti interni al sistema giudiziario e di quelli con la politica. A lui si rivolgevano alti magistrati, uomini di partito, potentati vari. Ma tutto ciò non è accaduto per caso. Se un uomo come Palamara è riuscito ad accumulare tanto potere, la responsabilità è innanzitutto della politica. O almeno di una parte di essa. Che negli ultimi trent'anni ha assecondato il protagonismo di alcune toghe, prima cavalcando e cercando di indirizzare alcune inchieste, poi subendone il ruolo fino ad identificarsi con essa, assegnandole un ruolo di supplenza nelle principali battaglie. Ora la politica ha l'occasione di voltar pagina. E i magistrati di dimostrare che il sistema Palamara appartiene al passato. Sempre ammesso che, gli uni e gli altri, tutto questo vogliano farlo.

