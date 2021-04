Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Caro direttore,l'Unione europea che si è presentata da uno come Erdogan così disunita-afasica da inciampare su di una sedia, non è un incidente di arredamento, bensì una riprova di cattiva rappresentanza. Ora il bello della democrazia dovrebbe essere che se i rappresentanti coprono di ridicolo i rappresentati mettendoli in difficoltà: sanitaria (gestendo l'acquisto dei vaccini da tonti incompetenti), e ora platealmente reputazionale...