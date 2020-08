Caro Direttore,

l'altra sera ho ascoltato l'intervista all'attuale Ministro dell'interno. Si argomentava sui nuovi e copiosi sbarchi sulle isole siciliane. Sono stata stordita dal modo con cui la Signora rispondeva alle domande del giornalista. Con aria di eccessiva solennità esponeva ciò che il suo ministero e il governo hanno disposto per accogliere i nuovi immigrati: svuotamento dei luoghi di prima accoglienza per spalmare i malcapitati sul territorio nazionale. Nell'intervista il Ministro non ha risparmiato di riprendere, in modo spregevole, l'operato del suo predecessore(Salvini). Il modo presuntuoso di porsi che assumono tutti gli attuali ministri è dato dal fatto che il Primo Ministro ha assicurato loro la preminente posizione a tempo indeterminato oppure, si è giunti una concentrazione di fenomeni mai apparsa sulla scena prima d'ora? Gradirei un suo commento.

Sandra Sartore,

Padova



Cara lettrice,

alcuni esponenti di questa maggioranza di governo dimostrano una scarsa attitudine al confronto e una palese insofferenza alle critiche. Preferiscono enunciare, possibilmente senza il fastidio di dover poi rispondere a qualche domanda. Ma è un vizio diffuso in larga parte della classe politica, vecchia e nuova. Ciascuno, del resto, ha il proprio modo di interpretare un ruolo di governo: può piacere o non piacere. Ma è sui contenuti, più che sullo stile, che si misura la politica. E sull'immigrazione il governo Conte una politica finora, nei fatti, ha dimostrato di non averla. Stretto tra un Pd che vorrebbe cancellare i decreti Salvini e un M5s che quando era al governo con la Lega quei provvedimenti li ha deliberati e condivisi, la maggioranza ha provato prima a minimizzare, poi a far la voce grossa (non enterà più nessuno). Nella realtà nulla è accaduto. Si è rispolverata la vecchia pratica dell'accoglienza diffusa dei migranti su tutto il territorio nazionale. Solo che nel frattempo sull'immigrazione si è innestata la minaccia Covid, che, aldilà dei numeri degli sbarchi, ha reso tutto terribilmente più difficile. Creando ulteriori problemi nella gestione dei migranti e alimentando nuove paure e preoccupazioni nei cittadini. Ai quali andrebbero date risposte. Chiare. Finora non ci sembra di averle viste.

