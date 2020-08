Caro Direttore

Inevitabilmente si leggono ogni giorno i dati su positivi al Coronavirus, in larga parte asintomatici. Ieri in Veneto ho trovato diverse cifre, 37, 59, 74.. A prescindere di quale sia la cifra esatta, ma vi sembrano tanti su migliaia di tamponi eseguiti, su un Veneto con 5 milioni di abitanti e ora forse di più con i turisti? spiagge affollatissime, monti pure... Mah... Viviamo all'aria aperta, facciamo scorta di vitamina D per l inverno.. Ovviamente con le precauzioni che ci vengono richieste ma senza terrorismo mediatico. Altro argomento: migliaia di tamponi gratuiti a chi rientra dalle vacanze all'estero anche di un solo giorno. Tampone a pagamento (100 euro?) per chi deve assistere un figlio all'ospedale. Due pesi due misure. Annamaria De Grandis

Castelminio (Tv)

Cara lettrice,

in questo periodo giornali e tv vengono spesso tacciati di fare terrorismo mediatico sul Covid. Non si tratta di un'accusa di poco conto, perché significa sostenere che chi fa il nostro lavoro diffonde allarmi ingiustificati e panico, anziché informazioni corrette. Peraltro si tratta quasi sempre di affermazioni generiche e quindi difficile da confutare o contrastare.

Ma il tema merita attenzione. Naturalmente ognuno è responsabile di ciò che fa e quindi io posso parlare del nostro lavoro, cioè di quello dei giornalisti de il Gazzettino. Partiamo dai numeri. Quelli che diffondiamo sono diffusi dagli organismi ufficiali. Ma vanno naturalmente interpretati. Mi spiego. Se si afferma che in un giorno in Veneto si sono rilevate alcune decine di nuovi contagi, questo è sicuramente un segnale che non va sottovalutato e che i giornali giustamente devono segnalare ed evidenziare. Lo stesso vale per i casi di positività di coloro che rientrano dall'estero: l'impennata che si è verificata in queste settimane non poteva certo essere ignorata e non trovare ampio spazio sui giornali.

Tuttavia questi dati vanno anche incrociati con altri numeri. Soprattutto quelli dei ricoveri e delle terapie intensive che invece sono cresciuti molto meno. Cosa significa questo? Che siamo certamente di fronte a una recrudescenza del virus in termini di diffusione, ma che la sua aggressività è inferiore a quella dei mesi precedenti. Non per questo il fenomeno va sottovalutato e infatti è stato giustissimo imporre il tampone gratuito per chi rientra dall'estero, perché occorre monitorare gli effetti di questo fenomeno. Se poi si registrerà che, come sta emergendo dai primi dati, che fra coloro che tornano da oltre confine, i contagiati sono relativamente pochi e che il 95 per cento di chi risulta positivo e asintomatico, tanto meglio. Significa che la situazione è sotto controllo e che non registreremo nuove impennate nei ricoveri. Ma aver lanciato l'allarme, averne parlato ampiamente sul giornale, non significa aver fatto terrorismo mediatico ma aver segnalato un possibile pericolo.

\Forse ci stiamo dimenticando troppo in fretta di ciò che ci siamo da poco lasciati alle spalle, delle sofferenze e dei costi patiti. Dobbiamo far di tutto perché quella triste e tragica stagione sia consegnata alla memoria.

