CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Caro direttore, induce alla riflessione l'arresto di Mimmo Lucano, sindaco di Riace, paesino conosciuto nel mondo (addirittura) oltre che per gli atletici bronzi, come innovativo modello mondiale di integrazione-accoglienza. Ad esempio escogitando di battere moneta anti-rimessa' da spendersi a km O, e appaltando la raccolta rifiuti senza gara per bypassare la ndrangheta. L'impressione è che questo arresto sarà un boomerang sia per certi amici di questo modello (il Pd) sia per i suoi nemici, gli amici di Putin Erdogan e Orban. Ma Lucano è un...